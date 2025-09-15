Julián Álvarez es duda para el debut del Atlético de Madrid en Champions League

El Atlético de Madrid debutará en Champions League ante Liverpool, en el complicado territorio de Anfield. Sin embargo, una de las principales dudas para su primer partido es Julián Álvarez, quien presentó una molestia en la rodilla en el último partido de los Colchoneros en LaLiga, ante Villarreal.

'La Araña' no entrenó previo al viaje del conjunto Rojiblanco a Inglaterra, sin embargo, su participación aún no está descartada. La convocatoria del equipo del 'Cholo' Simeone saldrá el martes por la mañana, un día antes de su cotejo ante los Reds.

Álvarez | @josekun10

Recuperó hombres

Pese a la ausencia de Julián Álvarez, Diego Pablo Simeone recuperó a dos hombres clave para el partido de la Copa de Campeones. Nicolás González y Robin Le Normand se incorporaron con normalidad pese a las dolencias que presentaron hace un tiempo.

Cayó otro frente al Submarino Amarillo

El jugador argentino no fue el único que salió lesionado en el partido de LaLiga ante Villarreal, pues David Hancko también sufrió una dolencia. El eslovaco abandonó el Riyadh Air Metropolitano tras sufrir un esguince de tobillo al minuto 82.

El central fue el mejor jugador del Atlético de Madrid en el mal inicio de los Colchoneros. Hancko tuvo grandes actuaciones y recibió el galardón 'Jugador Cinco Estrellas', elegido por la afición rojiblanca.

Julián | @Objetivoatleti