Emotivo saludo entre leyendas del Real Madrid en el Legends Charity Game

Se llevó a cabo una primera edición del Legends Charity Game, el cual enfrentó a leyendas de la Selección de Portugal en contra de Leyendas del Mundo, equipos que estuvieron conformados por algunos de los elementos históricos de Real Madrid, quienes protagonizaron un momento emotivo al saludarse entre todos recién terminado el compromiso.

🤍 Vídeo no apto para madridistas sensibles



⚽ Así fue el emotivo saludo de varias leyendas ex madridistas en los prolegómenos del #Legendscharitygame 🇵🇹



🎥 @javiermansan pic.twitter.com/yE8TlpyMfJ — MARCA (@marca) September 15, 2025

Recuerdos merengues

Con el resultado final en favor de los portugueses por marcador de 4-1, los protagonistas del encuentro procedieron a saludarse entre ambos dentro del campo del Sporting de Lisboa, llamando la atención los apretones de manos y abrazos entre los que en algún momento fueran compañeros en el Real Madrid.

De ese tipo de nombres resaltaba Roberto Carlos, quien actuó como entrenador y jugador del equipo del resto del mundo; Otros de los nombres que resaltaban eran Fabio Coentrao, excompañero de Cristiano Ronaldo en el cuadro merengue y en su selección, Kaká, quien volvió a portar su icónico número 22. Saviola, Pepe y Luis Figo también fueron parte del nostálgico partido.

Victoria lusitana

Después de dos tiempos de 40 minutos cada uno, las leyendas portuguesas golearon 4-1 a las leyendas del mundo. Con anotaciones de Pauleta, Helder Postiga, Figo y Pepe, los lusitanos lograron superar el gol en respuesta de Michael Owen para llevarse la victoria en este primer compromiso por la caridad.

Se tiene planeado que esta sea la primera vez, pero que cada año se haga una edición diferente con miras al Mundial de 2030, por lo que con el paso de los años, podríamos ver a más leyendas sumarse a las escuadras participantes.

Kaká festejando el único gol de su equipo | Captura