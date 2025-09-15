En River Plate se arrepienten de haberle hecho una estatua a Marcelo Gallardo: "Cometimos un error"

Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate, venció a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores en 2018, disputada en Madrid, razón por la cual, la dirigencia del club de Núñez decidió hacerle un homenaje con una estatua de bronce en el Estadio Monumental.

Años después de la develación de la estatua, Luis Belli Príncipe (candidato de la oposición para la presidencia de River Plate), comentó que fue un error haberle hecho una estatua a Gallardo, considerando que 'el homenaje' es una mufa para el cuadro millonario.

Marcelo Gallardo | AP

"Lo dije hace tres años y me miraban raro: cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo. No porque no se la merezca, sino porque, a ver... Primero que se duda de que no sea mufa. Trillo la hizo porque no es oposición. Si yo quiero poner un sticker en una pared en River, ¿sabés el despelote que me hacen? Mirá si voy a poner una estatua", comentó Belli en el pódcast Pelusa al Aire

Las elecciones para el nuevo presidente de River Plate se llevarán a cabo el próximo 1 de noviembre, Luis Belli Principe es el candidato de la oposición, mientras que Stefano Di Carlo es el candidato del oficialismo, y favorito para ser nuevo mandamás del equipo millonario.

La estatua de Marcelo Gallardo se develó el 27 de mayo del 2023, cuando al equipo ya lo dirigía Martín Demichelis.

Gallardo volvió para dirigir a River Plate | AP