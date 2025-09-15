En River Plate se arrepienten de haberle hecho una estatua a Marcelo Gallardo: "Cometimos un error"

Uno de los candidatos a la presidencia de River Plate, aseguró que hacerle una estatua al actual entrenador fue un grave error

El candidato de la oposición en River criticó la estatua de Gallardo
El candidato de la oposición en River criticó la estatua de Gallardo | @kendocarp
Marcos Olvera García
15 de Septiembre de 2025

Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate, venció a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores en 2018, disputada en Madrid, razón por la cual, la dirigencia del club de Núñez decidió hacerle un homenaje con una estatua de bronce en el Estadio Monumental.

Años después de la develación de la estatua, Luis Belli Príncipe (candidato de la oposición para la presidencia de River Plate), comentó que fue un error haberle hecho una estatua a Gallardo, considerando que 'el homenaje' es una mufa para el cuadro millonario.

Marcelo Gallardo | AP
Marcelo Gallardo | AP

"Lo dije hace tres años y me miraban raro: cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo. No porque no se la merezca, sino porque, a ver... Primero que se duda de que no sea mufa.

Trillo la hizo porque no es oposición. Si yo quiero poner un sticker en una pared en River, ¿sabés el despelote que me hacen? Mirá si voy a poner una estatua", comentó Belli en el pódcast Pelusa al Aire

 

@luisbelli.ok AMOR ETERNO A GALLARDO, PERO HAY COSAS QUE DEBATIR🐔 #BELLI25 #riverplate #argentina #river #gallardo ♬ original sound - Luis Belli Presidente

 

Las elecciones para el nuevo presidente de River Plate se llevarán a cabo el próximo 1 de noviembre, Luis Belli Principe es el candidato de la oposición, mientras que Stefano Di Carlo es el candidato del oficialismo, y favorito para ser nuevo mandamás del equipo millonario.

La estatua de Marcelo Gallardo se develó el 27 de mayo del 2023, cuando al equipo ya lo dirigía Martín Demichelis.

Gallardo volvió para dirigir a River Plate | AP

Gallardo volvió para dirigir a River Plate | AP

TE PUEDE INTERESAR

FIFA modificará su calendario para 2026

Internacionales | 15/09/2025

¡Reducción de partidos! FIFA confirmó esta modificación al calendario para el siguiente año
Escándalo en Brasil: arquero Éverson denuncia que su hija de 13 años fue víctima de acoso sexual en la cancha

Futbol Internacional | 15/09/2025

Escándalo en Brasil: arquero Éverson denuncia que su hija de 13 años fue víctima de acoso sexual en la cancha
Bellingham volvió a la convocatoria tras la lesión en el hombro

Internacionales | 15/09/2025

Jude Bellingham vuelve a la convocatoria del Real Madrid después de su operación en el hombro
Te recomendamos
¡Reducción de partidos! FIFA confirmó esta modificación al calendario para el siguiente año
FIFA
Futbol

LO ÚLTIMO

 