Jude Bellingham vuelve a la convocatoria del Real Madrid después de su operación en el hombro

Después de la participación del Real Madrid en el Mundial de Clubes, donde fueron eliminados en Semifinales ante el PSG, Jude Bellingham pasó por el quirófano para operarse uno de sus hombros, lo cual lo dejó fuera de acción para el arranque del campeonato español.

Después de dos meses de ausencia, este lunes el mediocampista inglés fue convocado nuevamente, para el primer encuentro del Real Madrid en la UEFA Champions League, donde recibirán al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

Bellingham y Camavinga volvieron a la convocatoria | @realmadrid

Este lunes, en la previa al arranque de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League, el Real Madrid dio a conocer la convocatoria para el primer encuentro ante el Marsella, donde aparece Bellingham por primera vez en esta temporada.

El encuentro entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella jugará el próximo martes a las 13:00 hrs tiempo de la Ciudad de México.

Bellingham volvió a la convocatoria tras la lesión en el hombro | AP

Un lesionado menos

Xabi Alonso puede respirar tranquilo, el Real Madrid recupera a un par de jugadores de todos los lesionados que tiene el conjunto merengue.

Además de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga también está listo y entró en la convocatoria, aunque todavía quedan Endrick, Antonio Rüdiger, y Ferland Mendy.

Bellingham volvió a la convocatoria tras la lesión en el hombro | AP