Jude Bellingham vuelve a la convocatoria del Real Madrid después de su operación en el hombro

El mediocampista inglés, que se perdió el arranque de LaLiga, está listo para regresar a las canchas en Champions League

Marcos Olvera García
15 de Septiembre de 2025

Después de la participación del Real Madrid en el Mundial de Clubes, donde fueron eliminados en Semifinales ante el PSG, Jude Bellingham pasó por el quirófano para operarse uno de sus hombros, lo cual lo dejó fuera de acción para el arranque del campeonato español.

Después de dos meses de ausencia, este lunes el mediocampista inglés fue convocado nuevamente, para el primer encuentro del Real Madrid en la UEFA Champions League, donde recibirán al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

Este lunes, en la previa al arranque de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League, el Real Madrid dio a conocer la convocatoria para el primer encuentro ante el Marsella, donde aparece Bellingham por primera vez en esta temporada.

El encuentro entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella jugará el próximo martes a las 13:00 hrs tiempo de la Ciudad de México.

Un lesionado menos

Xabi Alonso puede respirar tranquilo, el Real Madrid recupera a un par de jugadores de todos los lesionados que tiene el conjunto merengue.

Además de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga también está listo y entró en la convocatoria, aunque todavía quedan Endrick, Antonio Rüdiger, y Ferland Mendy.

Neymar estalla, en el Brasileirao, por césped artificial ante Atlético Mineiro
