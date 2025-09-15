¿Cuándo y dónde ver el Athletic Club vs Arsenal de la primera jornada de Champions League?

La Champions League está de vuelta y para abrir apetito en la primera jornada de la Fase de Liga, Arsenal que llega con la ambición de lograr la ‘Orejona’ comienza su camino visitando San Mamés para medirse al Athletic Club.

Los ‘Gunners’ han iniciado con el pie derecho en la Premier League con sus nuevos refuerzos protagonizado por Gyokeres son segundos en la tabla de clasificación, solo por detrás del líder Liverpool en Inglaterra.

Arsenal l AP

Arsenal solo tiene una derrota en esta naciente campaña y esa fue precisamente ante los Reds, en su más reciente cotejo terminó goleando 3-0 al Nottingham Forest.

Por su parte, Athletic Club también ha tenido un buen inicio y llegará prácticamente con los mismos números que su rival, con 9 unidades y por ahora son cuartos en LaLiga, en su más reciente juego protagonizó su primera derrota ante Alavés.

Athletic Club l X:AthleticClub

Antecedentes

Este será el primer partido entre Athletic Club y Arsenal en esta competencia, los ‘Leones’ tiene dos antecedentes enfrentando a equipos ingleses pero ante los ‘Gunners’ será la primera vez.

Athletic Club vs Arsenal

Todo está listo para el encuentro entre españoles e ingleses, el juego se realizará en San Mamés este 16 de septiembre en punto de las 10:45hrs, tiempo del centro de México y lo podrás seguir a través de TNT Sports y Max.

Fecha: 16 de septiembre

Hora: 10:45hrs

Estadio: San Mamés

Transmisión: TNT Sports y Max



Premier League l AP