¿Cuándo y dónde ver el Athletic Club vs Arsenal de la primera jornada de Champions League?

Los ‘Gunners’ se meten al San Mamés en el inicio de una nueva temporada

¿Cuándo y dónde ver el Athletic Club vs Arsenal?
¿Cuándo y dónde ver el Athletic Club vs Arsenal? | RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez
15 de Septiembre de 2025

La Champions League está de vuelta y para abrir apetito en la primera jornada de la Fase de Liga, Arsenal que llega con la ambición de lograr la ‘Orejona’ comienza su camino visitando San Mamés para medirse al Athletic Club.

Los ‘Gunners’ han iniciado con el pie derecho en la Premier League con sus nuevos refuerzos protagonizado por Gyokeres son segundos en la tabla de clasificación, solo por detrás del líder Liverpool en Inglaterra.

Arsenal l AP

Arsenal solo tiene una derrota en esta naciente campaña y esa fue precisamente ante los Reds, en su más reciente cotejo terminó goleando 3-0 al Nottingham Forest.

Por su parte, Athletic Club también ha tenido un buen inicio y llegará prácticamente con los mismos números que su rival, con 9 unidades y por ahora son cuartos en LaLiga, en su más reciente juego protagonizó su primera derrota ante Alavés.

Athletic Club l X:AthleticClub

Antecedentes

Este será el primer partido entre Athletic Club y Arsenal en esta competencia, los ‘Leones’ tiene dos antecedentes enfrentando a equipos ingleses pero ante los ‘Gunners’ será la primera vez.

Athletic Club vs Arsenal

Todo está listo para el encuentro entre españoles e ingleses, el juego se realizará en San Mamés este 16 de septiembre en punto de las 10:45hrs, tiempo del centro de México y lo podrás seguir a través de TNT Sports y Max.

Fecha: 16 de septiembre 
Hora: 10:45hrs
Estadio: San Mamés
Transmisión: TNT Sports y Max
 

Premier League l AP

TE PUEDE INTERESAR

Arsenal se encamina a Octavos de Final

Futbol | 22/01/2025

Champions League: Arsenal se encamina a Octavos de Final tras golear a Dinamo Zagreb
Arsenal vence a Newcastle por primera vez en la temporada y amarra segundo lugar

Futbol | 18/05/2025

Arsenal vence a Newcastle por primera vez en la temporada y amarra segundo lugar

Futbol | 21/05/2015

Arsenal ofrecería 10 mde por Héctor Moreno
Te recomendamos
¿Llega al CMLL? Estrella de WWE deja la empresa y podría llegar a México para seguir su carrera
Champions League

LO ÚLTIMO

 