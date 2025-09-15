Samuel Umtiti confirmó su retiro del futbol profesional a sus 31 años de edad

Después de 13 años como jugador profesional, donde pasó por equipos como el Olympique de Lyon, el FC Barcelona y el Lecce de la Serie A, Samuel Umtiti ha confirmado su retirada del futbol profesional con apenas 31 años de edad.

Umtiti, que después de cuatro años con el Lyon se fue al FC Barcelona, jugó un total de 341 partidos con todos los equipos con los que jugó, marcando un total de siete goles, además de ganar innumerables campeonatos con las cuatro instituciones donde estuvo.

Umtiti se retira del futbol a los 31 años de edad | AP

En su palmarés, a nivel club, el defensa central francés tiene una Supercopa de Francia (2012) y una Copa de Francia (2012) con el Olympique de Lyon, en España (con el Barça) ganó dos veces LaLiga, se coronó tres veces en la Copa del Rey y levantó en dos ocasiones la Supercopa de España.

Luego de su salida del Barcelona, Umtiti jugó una temporada con el Lecce de la Serie A, donde evitó el descenso del club italiano, después de su aventura en el País de la Bota, el francés volvió a su país, donde jugó dos temporadas con el Lille. Umtiti decidió retirarse después de no pasar las pruebas físicas por diversas molestias musculares.

Umtiti con su selección

El defensor fue parte de la selección que llegó a la Final en Saint-Denis en la Eurocopa del 2016, misma que perdieron frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía, además de ser tomado en cuenta por Didier Deschamps en la convocatoria para el Mundial de Rusia 2018.

El Mundial del 2018, donde se celebraban 20 años del primer título mundial de los franceses, significó que los galos volvieran a dar la vuelta olímpica, aunque esta ocasión en el Lushniki y después de vencer a Croacia, Samuel Umtiti fue campeón del mundo con su selección apenas seis años después de su debut.

