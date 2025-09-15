¡De pie! San Siro aplaude y ovaciona a Santiago Giménez en victoria del Milan

Santi Giménez tuvo reconocimiento a su gran trabajo con el AC Milan

¡De pie! San Siro aplaude y ovaciona a Santiago Giménez en victoria del Milan
Santiago Giménez, jugador del AC Milan | AP
Fernando Villalobos Hernández
15 de Septiembre de 2025

Santiago Giménez ha tenido un comienzo de temporada muy complicado en AC Milan, la falta de gol y la incertidumbre sobre futuro han sido los principales problemas para 'El Bebote' las últimas semanas, sin embargo, la entrega que pone en cada partido hacen que la afición rossoneri se entregue al mexicano y San Siro lo llene de aplausos.

Giménez fue ovacionado por San Siro | AP

Milan sacó una sufrida victoria en casa ante el Bolonia el pasado domingo y a pesar de que Luka Modric fue el encargado de sacar la victoria por la mínima con un solitario gol, Santiago Giménez también tuvo reconocimiento del publico y las más de 75 mil personas que se encontraban en la catedral del futbol italiano aplaudieron al mexicano.

Giménez fue titular y salió del campo al minuto 85', pero desde que la pizarra electrónica marcaba al dorsal '7' para salir del campo, afición, compañeros y cuerpo técnico comenzaron a aplaudir para reconocer el trabajo del 'Bebote', quien se marchó con un sabor agridulce: contento por la victoria y el reconocimiento a su trabajo, pero con la 'deuda' de irse otra semana más en blanco.

Giménez se fue sin gol ante Bolonia | Milan

Allegri reconoce el trabajo de Giménez

Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, además de aplaudir como todo el estadio el partido de Santiago Giménez, también volteó al banquillo y dedicó unas breves pero importantes palabras al jugador mexicano, señalando que hoy jugó por y para el equipo y no solo por el bien personal.

"Jugaste para el equipo. Bien hecho, bien hecho", le dijo Massimiliano Allegri a Santiago Giménez.

Allegri reconoce el trabajo &nbsp;de Giménez | Milan

TE PUEDE INTERESAR

Reyes jugando con el Porto

Internacionales | 14/09/2025

Diego Reyes confiesa que, en su momento, Porto y Benfica se pelearon por su fichaje
La acción de los mexicanos en Europa

Internacionales | 14/09/2025

La acción de los mexicanos en Europa; Rodrigo Huescas sigue siendo protagonista
Santiago Giménez se lleva los elogios de Allegri tras triunfo ante Bologna

Internacionales | 14/09/2025

Santiago Giménez se lleva los elogios de Allegri tras triunfo ante Bologna
Te recomendamos
Diego Reyes confiesa que, en su momento, Porto y Benfica se pelearon por su fichaje
Mexicanos en el extranjero
Santiago Giménez

LO ÚLTIMO

 