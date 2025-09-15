¡De pie! San Siro aplaude y ovaciona a Santiago Giménez en victoria del Milan

Santiago Giménez ha tenido un comienzo de temporada muy complicado en AC Milan, la falta de gol y la incertidumbre sobre futuro han sido los principales problemas para 'El Bebote' las últimas semanas, sin embargo, la entrega que pone en cada partido hacen que la afición rossoneri se entregue al mexicano y San Siro lo llene de aplausos.

Giménez fue ovacionado por San Siro | AP

Milan sacó una sufrida victoria en casa ante el Bolonia el pasado domingo y a pesar de que Luka Modric fue el encargado de sacar la victoria por la mínima con un solitario gol, Santiago Giménez también tuvo reconocimiento del publico y las más de 75 mil personas que se encontraban en la catedral del futbol italiano aplaudieron al mexicano.

👏👏 SAN SIRO DE PIE ANTE SANTI GIMENEZ



Después de su partido ante Bologna, Allegri y los rossoneri se entregaron al Bebote 🥹



"Jugaste para el equipo, bien hecho", le dijo su entrenador. pic.twitter.com/J4AADlF6Us — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 15, 2025

Giménez fue titular y salió del campo al minuto 85', pero desde que la pizarra electrónica marcaba al dorsal '7' para salir del campo, afición, compañeros y cuerpo técnico comenzaron a aplaudir para reconocer el trabajo del 'Bebote', quien se marchó con un sabor agridulce: contento por la victoria y el reconocimiento a su trabajo, pero con la 'deuda' de irse otra semana más en blanco.

Giménez se fue sin gol ante Bolonia | Milan

Allegri reconoce el trabajo de Giménez

Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, además de aplaudir como todo el estadio el partido de Santiago Giménez, también volteó al banquillo y dedicó unas breves pero importantes palabras al jugador mexicano, señalando que hoy jugó por y para el equipo y no solo por el bien personal.

"Jugaste para el equipo. Bien hecho, bien hecho", le dijo Massimiliano Allegri a Santiago Giménez.

Allegri reconoce el trabajo de Giménez | Milan