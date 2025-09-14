Diego Reyes confiesa que, en su momento, Porto y Benfica se pelearon por su fichaje

Diego Reyes, jugador que actualmente milita en Querétaro, habló sobre su pasado en Portugal, donde confesó que (alguna vez) el Porto y el Benfica, los dos grandes de la Liga NoS, se pelearon por tenerlo en sus filas.

Después de la medalla de oro en Londres 2012, Benfica y Porto pusieron dinero sobre la mesa de las Águilas del América para llevarse al central mexicano, aunque los dragones fueron los que más dinero terminaron poniendo para llevarse a Diego Reyes.

Reyes jugando con América | MEXSPORT

"Después de las olimpiadas, cuando hicimos ese gran torneo, ahí fue donde empezaron a mostrar interés por mí. Mi representante me dijo que había una oferta formal por mí de ambos equipos. Primero fue Benfica y después yo creo que como tienen tanta rivalidad, pues se metió Porto. Hizo una mejor oferta que Benfica y al final decidimos irnos a Porto”, comentó Reyes en el pódcast de Yosgart Gutiérrez "El Reportero".

Reyes volvió con Querétaro | MEXSPORT

Reyes pasó dos años en el Porto antes de salir para jugar en la Real Sociedad, volvió al puerto de Portugal en 2017, antes de irse a Turquía y volver a México con los Tigres de la UANL.