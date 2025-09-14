Diego Reyes confiesa que, en su momento, Porto y Benfica se pelearon por su fichaje

Diego Reyes, jugador que actualmente milita en Querétaro, habló sobre su pasado en Portugal, donde confesó que (alguna vez) el Porto y el Benfica, los dos grandes de la Liga NoS, se pelearon por tenerlo en sus filas.
Después de la medalla de oro en Londres 2012, Benfica y Porto pusieron dinero sobre la mesa de las Águilas del América para llevarse al central mexicano, aunque los dragones fueron los que más dinero terminaron poniendo para llevarse a Diego Reyes.
"Después de las olimpiadas, cuando hicimos ese gran torneo, ahí fue donde empezaron a mostrar interés por mí. Mi representante me dijo que había una oferta formal por mí de ambos equipos.
Primero fue Benfica y después yo creo que como tienen tanta rivalidad, pues se metió Porto. Hizo una mejor oferta que Benfica y al final decidimos irnos a Porto”, comentó Reyes en el pódcast de Yosgart Gutiérrez "El Reportero".
Reyes pasó dos años en el Porto antes de salir para jugar en la Real Sociedad, volvió al puerto de Portugal en 2017, antes de irse a Turquía y volver a México con los Tigres de la UANL.