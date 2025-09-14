Santiago Giménez se lleva los elogios de Allegri tras triunfo ante Bologna

Milán sumó su segunda victoria de la temporada en la Serie A tras vencer al Bologna por la mínima. Santiago Giménez, sin embargo, sigue sin poder hacerse presente en el marcador para los rossoneros. Aun así, el entrenador del equipo, Massimiliano Allegri destacó el trabajo del mexicano.

Santiago Giménez sumó quinto partido consecutivo con el conjunto italiano sin poder marcar, aunque las oportunidades no han sido escasas. Tan sólo ante el Bologna tuvo un mano a mano con el arquero rival que, terminó estrellando en el poste.

Falló dos acciones claras | AP

Allegri elogia al mexicano

A pesar de la racha sin goles de Santi, Massimiliano Allegri parece estar contento con el mexicano, especialmente por el esfuerzo demostrado durante el partido. De acuerdo con el estratega, el juego de este domingo fue el mejor de Giménez desde que llegó al equipo.

“Santiago corrió mucho, presionó y trabajó duro. Falló dos ocasiones, pero llegó al arco con claridad debido a su trabajo. Estoy muy contento; es su mejor actuación desde que estoy al mando”, explicó Allegri a DAZN.

Defendió al mexicano | AP

Confía en su equipo

Tras su segunda victoria al hilo, el DT aseguró estar ilusionado con el desempeño de su equipo. Actualmente está en quinto puesto de la clasificatoria. En caso de mantener este ritmo volverían a las competencias de la UEFA, sin embargo, aseguró que no deben perder el piso pues aún queda mucha competencia y deben seguir mejorando.

“El objetivo es volver a jugar la Champions League. No es fácil, y no hay que ilusionarse demasiado, pero diría que lo están haciendo muy bien. Era importante ganar y no encajar goles por segunda vez consecutiva. El equipo se mantuvo unido en los momentos difíciles; es entonces cuando no debemos desmoronarnos", finalizo.

Contento con su equipo | AP