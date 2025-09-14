Torino vence 1-0 a la Roma con gol de Giovanni Simeone

El delantero argentino Giovanni Simeone anotó su primer gol en la Serie A en más de un año para ayudar al Torino a vencer sorpresivamente el domingo 1-0 a la Roma.

Fue la primera victoria de la temporada para el Torino con el nuevo entrenador Marco Baroni y la primera derrota de la Roma después de dos victorias 1-0 en los dos primeros partidos de Gian Piero Gasperini al mando.

Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se unió al Torino proveniente del Napoli el mes pasado. Y abrió su cuenta de manera impresionante a los 59 minutos, iniciando y finalizando la jugada.

El jugador de 30 años superó a su marcador para iniciar un contraataque y luego jugó un 1-2 con Cyril Ngonge, recibiendo el pase de vuelta para lanzar un magnífico disparo al ángulo superior derecho.

Simeone anotó por última vez en la liga italiana en agosto de 2024.