‘Estarían mejor en la cocina’ periodista es despedido por comentarios machistas contra arbitra

Pese a que van muchos años desde que la igualdad de género se hizo presente en el deporte, aún hay personas que juzgan y tachan a mujeres por tener presencia en el deporte mundial, situación que ocurrió en una de las ligas de europa.

‘Ocupándose de sus asuntos en la cocina’

Gracias a la información compartida por el diario Gazeta.ru, de Rusia, el periodista ruso, Alexandr Boyarsk, lanzó comentarios ofensivos de género hacia una silbante de la ligas juveniles en Rusia.

El comentarista sin razón aparente, comenzó a decir comentarios machistas, insinuando que debe estar en ligas de su género o en su defecto, ‘haciendo labores de casa’, por lo que no dudaron en despedirlo de manera inmediata.

“Al fin y al cabo, existe el fútbol femenino, ahí es donde deben estar. Estarían mejor ocupándose de sus asuntos en la cocina o deben dedicarse a tener hijos y a cuidar de sus maridos porque "siempre" cometen errores en el campo”, declaró el ruso.

Pese a que Alexandr Boyarsk pidió disculpas en sus redes sociales no le fue suficiente ya que su despido quedo inminente y tras los comentarios, será difícil que logre llegar a algún acuerdo con un nuevo medio.

Equipo de la Liga Premier de Rusia I X