¡Osote de Messi! El argentino cobró penal a lo panenka y lo falló

El astro argentino se quiso inventar un cobro perfecto y terminó equivocándose

Messi en el Inter de Miami
Messi en el Inter de Miami | @InterMiamiCF
Aldo Martínez
14 de Septiembre de 2025

No cabe duda que hasta los mejores se equivocan, pues esta vez, el ídolo del pueblo argentino, Lionel Messi, cometió un error al intentar hacer un cobro ‘extravagante’ de penal y terminó por errar.

Duelo Inter de Miami vs Charlotte I @InterMiamiCF

Cerca pero no

Corría el minuto 30 del juego entre Inter de Miami vs Charlotte Football Club, duelo correspondiente a la Jornada 26 de la MLS, además de significar el regreso de la liga de Estados Unidos tras la Fecha FIFA, cuando el silbante central marcó la pena máxima a favor de los flamencos, siendo el encargado de cobrarlo Messi.

Como ha acostumbrado a todo el mundo, Leo se perfiló de zurda y miró fijamente la portería del arquero Kristijan Kahlina, finalmente tras unos segundo después del silbatazo, el argentino tomó carrera y cobró el penal. La sorpresa vino cuando el balón salió en picada al centro de la portería, pero para asombro de Messi y los fans, Kahlina adivino el cobro.

Tras la falla, el campeón del mundo solo pudo sonreír y seguir el juego. El balón atajado por el guardameta local hubiera significado el gol 20 de Messi en la actual temporada y quizá pudo haber cambiado el rumbo del juego, el cual terminó en un desastroso 3-0 a favor del Charlotte.

Tras la goleada, el Inter de Miami se quedó en la posición número 8 de la Conferencia Este de la MLS, por lo que perdió distancia entre los puestos líderes y complica su recta final del torneo.

@InterMiamiCF

