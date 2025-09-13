Rúben Amorim bromeó tras comparaciones con Guardiola ‘Ese siempre gana’

La nueva era del Manchester United llegó de la mano de Rúben Amorim y con ella un nuevo estilo de juego e ideología, misma que es comparada con la de uno de los pioneros del parado táctico moderno, Pep Guardiola, entrenador al que enfrentaran en la Jornada 4 de la Premier League.

Rúben Amorim en conferencia de prensa I @ManUtd_Es

¿Escuela de Guardiola?

Es una realidad que desde que apareció el futbol del FC Barcelona de Pep Guardiola, el deporte del balompié cambió por completo. Ahora, previo al duelo entre el United y el City, Amorim (uno de los fieles seguidores de este estilo de juego), bromeó sobre las comparativas con el actual entrenador del Manchester City.

“No me pueden comparar con Guardiola. ¡Ese siempre gana!”, comentó Rúben Amorim en una conferencia de prensa, donde se le comparó su estilo de juego con el del técnico español.

Amorim con el United I @ManUtd_Es

Además de tomar con humor las preguntas de la prensa, el portugues se dio tiempo de alabar lo que significa Pep Guardiola, así como el reconocimiento a los resultados que ha obtenido.

“Que se quede tranquilo si ya no gana. Tengo que demostrarlo cada día. Compararme con la situación de Guardiola, es solo una broma”, concluyó entre risas.

En la era de Amorim, los Red Devil´s, no han mostrado un cambio o mejora que ilusione a los fanáticos, ya que en tres juegos solo han logrado una victoria, un empate y una derrota, dejando una marca de cuatro puntos en total.

@ManUtd_Es