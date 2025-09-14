¡Otra vez no! Santi Giménez falló jugada clara de gol

Las cosas siguen de color gris para el delantero, Santiago Giménez, pues aunque parecía que su gol con México en el amistosos vs Corea del Sur, le devolvería la confianza, una vez más no pudo concretar una jugada.

Falta de contundencia

Durante el duelo de la Jornada 3 de la Serie A, el AC Milan recibe al Bolonia. El juego en San Siro estuvo cerrado desde principio a fin con dos defensas muy bien acomodadas, pero el momento cumbre llegó para los rossoneros en el segundo tiempo, cuando tuvieron una jugada clave para sentenciar y poner el 2-0, sin embargo, su delantero no pudo cumplir en el ataque.

Corría el minuto 82 cuando Santi recibió un pase que lo dejaba mano a mano con el portero de Bolonia; el mexicano amagó al arquero y cuando le había sacado de su portería, Giménez no pudo meter el balón con el marco abierto.

Ante la falla del mexicano, ninguno de sus compañeros podía creer lo que acababan de ver, incluso la narración de ESPN hizo mención en lo mucho que le ha costado anotar al atacante, siendo evidente que la situación no pasa desapercibida.

El canterano de Cruz Azul no deja de recibir críticas por parte de la afición del AC Milan y ante esta falla es inminente que estas podrían ser peor. Giménez tendrá que trabajar para poder regresar al nivel que lo llevó a la élite mundial.

