¡Mánchester is Blue! Guardiola y sus pupilos aplastan al United

Despertó el monstruo creado por Pep Guardiola, el Manchester City se llevó una importante victoria en el derbi de Mánchester ante los Red Devil´s que poco pudieron aguantar en el terreno de juego.

Medio tiempo parejo

Desde el pitido inicial, los citadinos fieles sus futbol, robaron el balón para manejar los tiempos del juego. El mediocampo de Foden, Rodri y Tijjani Reijnders, busco en posiciones largas y pases entre lineas llegar al área contraria.

Luego de insistir y buscar a los extremos, Doku desbordó por la banda derecha y tras llegara los linderos del área chica, mandó un centro preciso a la zona del punto penal, misma que remató Foden para poner arriba a al City.

Segundo tiempo fatal

Ya en la segunda mitad, el United salió valiente a buscar el empate, sin embargo, las individualidades de Bruno Fernández y los intentos de Bryan Mbeumo de ir adelante no fueron suficiente para romper la bien acomodada línea de cuatro de Guardiola, por lo que los rojos terminaron por sucumbir minutos después.

A raíz de un saque de banda, el equipo local entró por la zona izquierda del área chica; una vez más Doku, mandó un extraordinario pase entre líneas que puso a Haaland mano a mano con Altay Bayındır y terminó por poner el segundo en el marcador.

El final del encuentro llegó al minuto 68, gracias a una extraordinaria jugada de Bernardo Silva, misma que ayudó al noruego a conseguir su doblete del juego y así cerrar un 3-0 perfecto para el Manchester City.

