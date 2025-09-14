La acción de los mexicanos en Europa; Rodrigo Huescas sigue siendo protagonista

A falta de la participación de Johan Vásquez con el Genoa, los mexicanos tuvieron acción en esta jornada en Europa después del parón por Fecha FIFA, el más destacado fue Rodrigo Huescas que volvió a brillar con el Copenhague.

El lateral mexicano fue sobresaliente con otra asistencia; sin embargo, su equipo no pudo reponerse y terminó por sucumbir ante el Brondby con marcador de 2-1 volvió aparecer como titular y jugó todo el partido.

Huescas l X:julioordz10

Raúl Jiménez

Raúl Jiménez arrancó en la banca en el duelo de la cuarta fecha entre el Fulham y el Leeds United, el atacante no pudo anotar pero su equipo se quedó con los tres puntos con gol en los minutos finales de Gabriel Gudmundsson en propia puerta. El canterano del América entró en el minuto 84.

Raúl l X:FulhamFC

Santiago Giménez

Santiago Giménez tuvo actividad con el Milan, iniciando como titular, ante Bologna; sin embargo, no pudo concretar pese a tener una clara frente al arco que terminó por errar haciendo retumbar el poste rival. Los Rossoneris ganaron con gol de Modric.

Santi Giménez l AP

César Huerta inició de titular en el empate a un tanto del Anderlecht ante el Geek, el exjugador de los Pumas salió de cambio al 34’ debido a una expulsión de Tristan Degreef que terminó por ajustar el DT.

Julián Araujo se quedó en la banca en la victoria 2-1 del Bournemouth sobre el Brighton. Heriberto Jurado no fue convocado por Cercle Brugge. Mateo Chávez ingresó de cambio con AZ Alkmaar ante Heracles. Julián Quiñones volvió anotar con Al Qadisiya. César Montes jugó los 90 minutos con Lokomotiv.

