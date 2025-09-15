Todo lo que debes saber de la Champions League 2025/26

La UEFA Champions League 2025/26 estrena su esperada Fase de Liga, un nuevo formato que promete mayor competitividad y espectáculo desde el inicio del torneo. Con 36 clubes de toda Europa en una sola tabla de clasificación, la máxima competencia de clubes del continente inicia un capítulo histórico.

PSG, vigente campeón de la Champions League | AP

Los equipos participantes

La fase liga reunirá a equipos de 19 países diferentes. Entre los grandes representantes destacan:

Inglaterra : Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle

España : Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

Italia : Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Alemania : Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund

Francia : Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco

Países Bajos : PSV, Ajax

Portugal : Benfica, Sporting CP

Bélgica : Club Brugge, Union Saint-Gilloise

Turquía : Galatasaray

Chequia : Slavia Praha

Grecia : Olympiacos

Dinamarca : Copenhagen

Noruega : Bodø/Glimt

Chipre : Pafos

Kazajistán : Kairat Almaty

Azerbaiyán: Qarabağ

¿Cómo funciona la Fase de Liga?

Cada club disputará ocho partidos ante rivales distintos. Tras esos duelos, se elaborará una tabla única:

Del 1° al 8° lugar : acceso directo a octavos de final.

Del 9° al 24° : jugarán un play-off para avanzar a octavos.

Del 25° al 36°: eliminados de la competencia.

Este formato sustituye a la tradicional fase de grupos y busca enfrentamientos de mayor nivel desde la primera jornada.

Champions League 2025-26 | AP

El calendario de la fase liga

Jornada 1 : 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2 : 30 de septiembre–1 de octubre de 2025

Jornada 3 : 21–22 de octubre de 2025

Jornada 4 : 4–5 de noviembre de 2025

Jornada 5 : 25–26 de noviembre de 2025

Jornada 6 : 9–10 de diciembre de 2025

Jornada 7 : 20–21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Fechas de las rondas eliminatorias

Play-offs : 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Octavos de final : 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026

La gran final en Budapest

El Puskás Aréna de Budapest (Hungría) será la sede de la final de la Champions League 2026. Tras haber albergado la final de la Europa League en 2023, el estadio vivirá por primera vez la definición del torneo más prestigioso del fútbol europeo.

Puskás Aréna de Budapest | UEFA