Todo lo que debes saber de la Champions League 2025/26

Una nueva edición del torneo más importante a nivel de clubes en Europa está por comenzar

Champions League 2025-26 | AP
REDACCIÓN RÉCORD
15 de Septiembre de 2025

La UEFA Champions League 2025/26 estrena su esperada Fase de Liga, un nuevo formato que promete mayor competitividad y espectáculo desde el inicio del torneo. Con 36 clubes de toda Europa en una sola tabla de clasificación, la máxima competencia de clubes del continente inicia un capítulo histórico.

PSG, vigente campeón de la Champions League | AP

Los equipos participantes

La fase liga reunirá a equipos de 19 países diferentes. Entre los grandes representantes destacan:

  • Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle

  • España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

  • Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

  • Alemania: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund

  • Francia: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco

  • Países Bajos: PSV, Ajax

  • Portugal: Benfica, Sporting CP

  • Bélgica: Club Brugge, Union Saint-Gilloise

  • Turquía: Galatasaray

  • Chequia: Slavia Praha

  • Grecia: Olympiacos

  • Dinamarca: Copenhagen

  • Noruega: Bodø/Glimt

  • Chipre: Pafos

  • Kazajistán: Kairat Almaty

  • Azerbaiyán: Qarabağ

¿Cómo funciona la Fase de Liga?

Cada club disputará ocho partidos ante rivales distintos. Tras esos duelos, se elaborará una tabla única:

  • Del 1° al 8° lugar: acceso directo a octavos de final.

  • Del 9° al 24°: jugarán un play-off para avanzar a octavos.

  • Del 25° al 36°: eliminados de la competencia.

Este formato sustituye a la tradicional fase de grupos y busca enfrentamientos de mayor nivel desde la primera jornada.

Champions League 2025-26 | AP

El calendario de la fase liga

  • Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

  • Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025

  • Jornada 3: 21–22 de octubre de 2025

  • Jornada 4: 4–5 de noviembre de 2025

  • Jornada 5: 25–26 de noviembre de 2025

  • Jornada 6: 9–10 de diciembre de 2025

  • Jornada 7: 20–21 de enero de 2026

  • Jornada 8: 28 de enero de 2026

Fechas de las rondas eliminatorias

  • Play-offs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

  • Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

  • Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

  • Final: 30 de mayo de 2026

La gran final en Budapest

El Puskás Aréna de Budapest (Hungría) será la sede de la final de la Champions League 2026. Tras haber albergado la final de la Europa League en 2023, el estadio vivirá por primera vez la definición del torneo más prestigioso del fútbol europeo.

Puskás Aréna de Budapest | UEFA

