Todo lo que debes saber de la Champions League 2025/26

La UEFA Champions League 2025/26 estrena su esperada Fase de Liga, un nuevo formato que promete mayor competitividad y espectáculo desde el inicio del torneo. Con 36 clubes de toda Europa en una sola tabla de clasificación, la máxima competencia de clubes del continente inicia un capítulo histórico.
Los equipos participantes
La fase liga reunirá a equipos de 19 países diferentes. Entre los grandes representantes destacan:
Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle
España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
Alemania: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
Francia: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco
Países Bajos: PSV, Ajax
Portugal: Benfica, Sporting CP
Bélgica: Club Brugge, Union Saint-Gilloise
Turquía: Galatasaray
Chequia: Slavia Praha
Grecia: Olympiacos
Dinamarca: Copenhagen
Noruega: Bodø/Glimt
Chipre: Pafos
Kazajistán: Kairat Almaty
Azerbaiyán: Qarabağ
¿Cómo funciona la Fase de Liga?
Cada club disputará ocho partidos ante rivales distintos. Tras esos duelos, se elaborará una tabla única:
Del 1° al 8° lugar: acceso directo a octavos de final.
Del 9° al 24°: jugarán un play-off para avanzar a octavos.
Del 25° al 36°: eliminados de la competencia.
Este formato sustituye a la tradicional fase de grupos y busca enfrentamientos de mayor nivel desde la primera jornada.
El calendario de la fase liga
Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025
Jornada 3: 21–22 de octubre de 2025
Jornada 4: 4–5 de noviembre de 2025
Jornada 5: 25–26 de noviembre de 2025
Jornada 6: 9–10 de diciembre de 2025
Jornada 7: 20–21 de enero de 2026
Jornada 8: 28 de enero de 2026
Fechas de las rondas eliminatorias
Play-offs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026
Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026
Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
Final: 30 de mayo de 2026
La gran final en Budapest
El Puskás Aréna de Budapest (Hungría) será la sede de la final de la Champions League 2026. Tras haber albergado la final de la Europa League en 2023, el estadio vivirá por primera vez la definición del torneo más prestigioso del fútbol europeo.