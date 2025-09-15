Legends Charity Game: Portugal golea a ídolos del resto del mundo

Luis Figo brilló con luz propia en el José Alvalade

Ramiro Pérez Vásquez

El espectáculo no faltó en el Legends Charity, un partido benéfico entre Leyendas de Portugal y Leyendas del Mundo, los lusitanos con Luis Figo como el protagonista se impuso con marcador de 4-1.

El José Alvalade del Sporting Lisboa fue el testigo del glamour de los ídolos de muchos, el partido empezaría de menos a más y los locales se harían presentes en el primer tiempo con gran definición de Pauleta para abrir el marcador.

Gol de Pepe l CAPTURA

Para la segunda parte, junto con una serie de cambios, llegaría la oleada de goles comenzando Postiga con un certero cabezazo tras un excelso pase de Luis Figo. El exjugador del Barcelona y Real Madrid reaparecía para hacer el tercero para Portugal en otra jugada.

Antes del tercero llegaría el descuento por parte de las Leyendas del Mundo con Michael Owen tras un exquisito pase filtrado de Alessandro del Piero.

Portugal se lleva la victoria l CAPTURA

Figo selló su participación con gol 

Figo, ampliaría la ventaja  tomaría el balón en tres cuartos de cancha para conducir quitarse a la defensa y colocar el esférico en el fondo de las redes ante la estirada de Edwin van der Sar. Djorkaeff minutos depués tendría la posiblilidad desde los once pasos; sin embargo, su tiro fue tamado y en el remate Del Piero ejecutaría el segundo para equipo pero sería anulado.

Leyendas de Portugal l CAPTURA

Pepe sentenció 

Finalmente llegaría el cuarto obra de Pepe quien se alzaría por los aires en linderos del área chica para conectar un cabezazo, ante un buen centro desde la banda de la izquierda, Van der Sar terminó por no atajar el balón que le picó y se incrustó en el fondo.

