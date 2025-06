Prensa y afición de Portugal 'tunde' a Anselmi tras derrota ante Inter Miami; exige su renuncia al Porto

La derrota del Porto frente al Inter Miami en el Mundial de Clubes ha generado una ola de críticas en la prensa y la afición portuguesa. El equipo dirigido por el argentino Martín Anselmi sufrió un duro revés al caer 2-1 ante Las Garzas, en un encuentro donde el gol decisivo fue obra de Lionel Messi, quien sepultó las esperanzas de los Dragones Azules.

El Porto, que había comenzado ganando, no supo sostener el resultado y ahora está obligado a depender de otros resultados para avanzar a la siguiente fase del torneo. La derrota no solo pone en duda la continuidad del técnico argentino, sino que también lo acerca a lo que sería otro fracaso en su carrera reciente.

Medios portugueses cuestionan el planteamiento de Anselmi

La prensa deportiva portuguesa no tardó en responsabilizar a Anselmi por el tropiezo. El diario A Bola tituló con una cita del entrenador: “No fuimos lo que teníamos que hacer”, mientras que Iol.pt destacó que “no fue por falta de oportunidades”. El sitio ZeroZero recalcó que el “Porto ya no depende de sí mismo”, y Récord subrayó la tardanza del técnico en realizar los cambios necesarios durante el partido.

En su conferencia post partido, Anselmi asumió la culpa por el mal planteamiento táctico y la falta de reacción desde el banquillo. No obstante, sus palabras no sirvieron para calmar los ánimos entre los seguidores del club.

Afición del Porto pierde la paciencia con el técnico argentino

Las redes sociales del Porto se llenaron de comentarios encendidos tras la derrota. Algunos aficionados expresaron su hartazgo: “Ya no tengo paciencia para escuchar hablar a Anselmi, las excusas son siempre la misma mier…” o “No sirve de nada. No se dio cuenta de dónde está y ya no lo hará”, fueron algunos de los mensajes más compartidos por la hinchada.

Incluso quienes intentaron mostrar empatía con el entrenador no evitaron exigir su salida. “Incluso veo a Anselmi como una víctima. Tiene una plantilla horrible, lo que, sumado a la pésima idea de juego que quiere implementar, es un completo fracaso”, escribió un usuario.

Otro aficionado fue contundente al decir: “Ya basta de Anselmi. Tuvo su oportunidad y no funcionó. No hay mejoras; no entendió el contexto ni a los jugadores que tiene a su disposición. No es bueno para la situación actual del Porto.”

Con esta derrota, el Porto se jugará la clasificación con la calculadora en mano, esperando una combinación de resultados que lo favorezca en la última jornada. Mientras tanto, el futuro de Anselmi en el banquillo de los Dragones Azules pende de un hilo, en medio de una presión mediática y popular que crece con cada tropiezo.

