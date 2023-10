Portugal recibe a Eslovaquia en busca de asegurar su pase a la Euro 2024

Pasan los años y Cristiano Ronaldo no da muestras de debilidad. El astro portugués es como los buenos vinos, sigue rindiendo en cualquier escenario y a nivel selección no es la excepción. Es una pieza angular en el esquema de Roberto Martínez y no piensa dejar su lugar en la cancha.

De acuerdo a información del sitio Mirror, el portugués analiza dejar su retiro para después, pues quiere convertirse en el primer futbolista varonil en disputar seis Copas del Mundo.

Su objetivo es disputar la justa del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá; por lo que, dirá adiós a las canchas hasta el 2027.

Por lo pronto, el luso se concentra en el próximo objetivo de Portugal: la Euro 2024. El cuadro ibérico sólo debe vencer a Eslovaquia para tomar su lugar en la justa continental. En la Fase de Grupos avanzan con paso perfecto, han ganado seis de seis partidos, son la mejor ofensiva con 24 dianas y no registran ningún gol en contra.

“Hemos ganado seis partidos porque los jugadores han tenido una actitud y un compromiso excepcionales. Eso les da una estructura para que luego puedan demostrar su talento, sabemos que individualmente tenemos jugadores de un nivel diferente a las otras selecciones (del grupo). Eso no significa que los partidos sean fáciles. Estamos centrados en crecer", señaló Roberto Martínez previo al partido.

"Lo que vamos a ver es una Eslovaquia muy bien trabajada, un 4-3-3. Ese será el reto y los jugadores lo saben", apuntó el timonel de los lusos.

Portugal vs Eslovaquia

Horario: 12:45

Estadio: Do Dragão

Transmisión: Sky Sports, canal 535 y 1535

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CROACIA CAE ANTE TURQUÍA Y COMPLICA SU PASE A LA EURO 2024