Marcelo Bielsa elogió el trabajo de Sebastián Cáceres en el duelo entre Uruguay y Colombia

Tras empatar 2-2 ante Colombia en la Fecha 3 de las Eliminatorias CONMEBOL, Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección de Uruguay, elogió el rendimiento defensivo del defensa del América, Sebastián Cáceres.

Luego del empate de último minuto que consiguió la Garra Charrúa, el 'Loco' Bielsa señaló que en la parte baja de su combinado hubo cosas positivas y resaltó tanto a Cáceres, como al zaguero del Barcelona, Ronald Araújo.

"Hubo algunas actuaciones muy sólidas, como el caso de Cáceres o de Araújo, que le dieron consistencia al equipo. Después ya tenemos problemas evitables en las pelotas detenidas, algunas de las situaciones de gol en el segundo tiempo eran evitables", expresó al finalizar el encuentro.

Por otro lado, Bielsa también resaltó el nivel que mostró James Rodríguez, quien anotó el primer gol del encuentro. Y es que para el 'Loco', el mediocampista colombiano no pasa por su mejor momento en el Brasileirao, sin embargo, hizo valer su experiencia.

"Sinceramente yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era como el que demostró en el partido de hoy, en el que pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por la jerarquía de futbolista que es", señaló.

Al cabo de tres jornadas en las Eliminatorias CONMEBOL, Uruguay se encuentra en en el cuarto puesto con cuatro puntos, mientras que Colombia se sitúa en el tercer lugar con cinco unidades.

En la siguiente fecha, los Cafetaleros jugarán ante Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que la Garra Charrúa hará lo propio ante Brasil en el Estadio Centenario.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ARGENTINA VENCE A PARAGUAY EN EL ESTADIO MONUMENTAL; MESSI ENTRÓ DE CAMBIO EN EL 2T