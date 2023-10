Lionel Messi 'ningunea' a Sanabria tras el escupitajo en el Argentina contra Paraguay

En el duelo en el que Argentina venció 1-0 a Paraguay, correspondiente a la Jornada 3 de las Eliminatorias CONMEBOL, un suceso entre Lionel Messi y Antonio Sanabria marcó uno de los momentos más polémicos en esta Fecha FIFA, luego de que el paraguayo le escupió por la espalda al siete veces Balón de Oro.

Ante esto, el jugador del Inter Miami menospreció al delantero de Paraguay y aseguró que no le dará importancia al tema, pues además de que no vio dicho escupitajeo, Leo ni siquiera sabe quién es Antonio Sanabria.

“No lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido y la verdad yo no sé ni quien es el chico este y no lo vi, pero tampoco le quiero dar importancia, mejor dejarlo ahí”, señaló en zona mixta el Campeón del Mundo en Qatar 2022.

Ante esto, el mismo Sanabria contestó y señaló que fue un mal entendido, pues él, en ningún momento, tuvo la intención de escupirle a Leo, pero con la perspectiva de la cámara parece dar esa impresión.

“No, no, no, no, cosas del partido nada más, estuve viendo, me llegó la imagen y eso parece como que yo lo escupo, pero no, para nada, él está lejos. Lo que pasa es que parece, de la imagen como se ve de la parte de atrás que parece que lo escupo, pero nada que ver”, expresó.

Luego de este partido, Argentina llegó a nueve puntos de nueve posibles en las Eliminatorias CONMEBOL, colocándose en el primer lugar de la clasificación. En su siguiente duelo, los comandados por Lionel Scaloni enfrentarán a Perú en Lima.

