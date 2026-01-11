Lamine Yamal lidera la burla del Barça al Real Madrid con un baile tras ganar la Supercopa de España

El primer Clásico de España en el 2026 se llevó a cabo este domingo 11 de enero, entregando como resultado a Barcelona como campeón de la Supercopa después de un auténtico partidazo en Arabia Saudita.

Como ya es su costumbre, Lamine Yamal ha encabezado los festejos junto a sus compañeros; sin embargo, ha comenzado a resaltar uno en donde se puede entender que está dedicado para el Real Madrid, pues en él se puede apreciar a varios de los canteranos del equipo liderados por su 10.

Laporta festejando con su equipo | AP

¿Con dedicatoria especial?

Vistiendo sus habituales lentes que normalmente usa cuando gana algún trofeo, Lamine Yamal apareció junto a Roony Bardghji, Alejandro Balde y Marc Casadó, con los cuatro esperando el momento en el que la canción les diera entrada para mostrar sus mejores pasos, lo cual generó risas entre los protagonistas de este video.

Casualmente, el único que portaba su medalla de campeón era Lamine, quien a su vez no dejaba de reírse a lo largo de la duración del video, el cual no superó ni siquiera los 20 segundos.

Hablando del partido, Yamal y Balde fueron titulares, además de terminar el encuentro, jugando los 90 minutos de la Final en la victoria del Barcelona 3-2; por parte de Bardghji y Casadó, estos otros dos canteranos de La Masía no tuvieron actividad en el encuentro, pues a pesar de haber estado en la banca, Hansi Flick se decantó porque entraran: Ronald Araújo, Ferrán Torres, Marcus Rashford, Gerard Martín y Dani Olmo.

Los niños de la Flickineta con ritmo de campeón😜😎 pic.twitter.com/cUCl9xMX9w — Redes TUDN (@redes_TUDN) January 11, 2026

Barcelona se vuelve a quedar con el supertrofeo

El Barcelona confirmó su dominio en la Supercopa de España tras imponerse nuevamente al Real Madrid en el primer Clásico del 2026, disputado en Arabia Saudita. El conjunto blaugrana supo aprovechar los momentos clave del partido, mostró mayor control en los lapsos decisivos y terminó marcando la diferencia con efectividad ofensiva y solidez colectiva, factores que le permitieron levantar el primer título del año.

El partido arrancó con un ritmo alto, con ambos equipos proponiendo desde los primeros minutos. El Real Madrid avisó primero con aproximaciones de Vinicius Júnior, pero con el paso del tiempo el equipo dirigido por Hansi Flick se adueñó de la posesión y empujó a los blancos contra su propio campo.

El Barca se quedó con el campeonato | AP

Para la segunda mitad, el Barcelona mostró mayor orden y experiencia, controlando los intentos del Madrid y aprovechando un nuevo descuido defensivo para recuperar la ventaja con otro tanto de Raphinha. Pese a los esfuerzos finales de los merengues, la zaga blaugrana resistió y supo cerrar el partido, asegurando una victoria que confirmó su jerarquía y lo consagró nuevamente como campeón de la Supercopa de España.