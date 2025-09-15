Javier Gandolfi, entrenador que reemplazó a Efraín Juárez, fue destituido por Atlético Nacional

El argentino fue informado que ya no forma parte del equipo

Javier Gandolfi, entrenador que reemplazó a Efraín Juárez, fue destituido por Atlético Nacional
Habría perdido su puesto | X
Rafael Trujillo Alarcón
15 de Septiembre de 2025

Le dan las gracias al reemplazo de Efraín Juárez. Tras la decepcionante salida en la Copa Libertadores, y un complicado inicio en la liga, Atlético Nacional parece haber hecho un cambio en su dirección técnica al despedir al argentino Javier Gandolfi.

La reciente derrota en liga ante Atlético Bucaramanga, fue la gota que derramó el vaso para la directiva del Nacional. Dos días después del partido, mismo que significó su tercer juego sin victoria, el equipo le habría informado al estratega que dejaría de formar parte de la institución.

Dejaría al equipo | X

Se va tras malos resultados

Aunque el equipo aún no ha hecho oficial la destitución, varios reportes aseguran que entrenador y equipo tomarán caminos separados. Esto tras haber pasado 51 partidos juntos en los cuales sumaron 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas, incluyendo la eliminación el Octavos de Final de Copa Libertadores.

El argentino se despediría del equipo tras siete meses al mando dejando al Nacional en Cuartos de Final de la Copa de Colombia y en la séptima posición de la Liga, a cuatro puntos del líder Junior.

Le habrían informado su destitución | X

El camino de Nacional

Ahora, con ocho partidos restando en la primera fase del torneo local, Atlético Nacional deberá buscar su clasificación con un entrenador interino. El mismo caso será para la Copa en la cual esperan los resultados de los últimos dos partidos de Octavos.

Deberán cerrar la temporada con un interino | x

