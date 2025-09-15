Afición del AC Milan 'castiga' a Santiago Giménez con nuevo apodo

Las actuaciones recientes del Chaquito no han dejado buen sabor de boca a los rossoneros, que ya le pusieron un nuevo sobrenombre

Santi tiene nuevo apodo en Italia
Marcos Olvera García
15 de Septiembre de 2025

Las actuaciones recientes de Santiago Giménez no han dejado para nada satisfechos a los aficionados del AC Milan, mismos que le han puesto un nuevo sobrenombre al canterano de Cruz Azul.

Después del partido frente al Bolonia, donde Santiago falló una clara de gol, la parcialidad rossonera ha comenzado a llamarle "Misenez" una palabra despectiva que viene del inglés "missing" y que en español quiere decir desaparecido.

 

 

Giménez ha marcado seis goles con el cuadro rossonero, aunque en esta campaña no ha conseguido anotar, lo que tiene molestos a los aficionados del milanello, que ya se han manifestado en redes sociales.

El origen del sobrenombre viene de un comentario en redes, el Milan anunció en su cuenta oficial el reemplazo de Santi para el ingreso de Nkunku, ahí fue donde un aficionado 'lo bautizó'.

Santiago Giménez | AP

Piden que cancelen su contrato

La parcialidad de 'Il Diavolo' está tan molesta con Santiago Giménez, que en redes sociales han pedido, de forma explícita, que cancelen el contrato del delantero mexicano y que regresen a Francesco Camarda.

El cantero del Milan está a préstamo en el Lecce, aunque en cuatro partidos tampoco ha conseguido marcar, los aficionados rossoneros confían más en el juvenil italiano que en el delantero mexicano.

La afición del Milan no está contenta con Giménez | AP

