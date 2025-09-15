Atlético de Madrid y Liverpool planean hacer homenaje para Diogo Jota en Champions League

El mundo del futbol continúa conmocionado tras el fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André Silva, una de las noticias más impactantes del deporte en los últimos tiempos. En el marco del regreso de la Champions League, el Liverpool y el Atlético de Madrid planean rendir un homenaje especial a ambos jugadores durante su próximo enfrentamiento en Anfield.

Un homenaje impulsado por el Atlético de Madrid

La iniciativa parte de la directiva colchonera, que busca honrar la memoria de Jota y Silva en un escenario de máxima relevancia como lo es la Liga de Campeones. El reconocimiento se llevará a cabo previo al encuentro, donde se espera un emotivo minuto de silencio y diversas muestras de apoyo por parte de ambas aficiones.

Diogo Jota | AP

El paso de Diogo Jota por el Atlético

Aunque su estancia en el Atlético de Madrid fue breve y no logró consolidarse bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, Diogo Jota dejó huella en la entidad madrileña. No es la primera vez que el club le dedica un tributo: anteriormente ya había participado junto al Porto, equipo donde Jota también brilló, en un acto conmemorativo en su honor.

Un duelo con sabor especial en Anfield

El choque entre Liverpool vs Atlético de Madrid en Anfield, que ya generaba expectativa por sí mismo, ahora tendrá un componente emocional adicional. La afición red también se ha volcado en las redes sociales para expresar su cariño y respeto hacia el jugador, que con su talento y carisma se ganó un lugar en la memoria de los seguidores.

