Ed Sheeran será el artista en la camiseta del Barça para el Clásico contra el Real Madrid

El FC Barcelona ya tiene definido al artista que lucirá en su camiseta en el próximo Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, programado para el domingo 26 de octubre. Según reveló el programa Tu Dirás de RAC1, el elegido es nada menos que el cantante británico Ed Sheeran, quien tomará el relevo de Travis Scott, último artista en aparecer en la elástica azulgrana durante un duelo contra los blancos.

Rosalía es una de las artistas que han estado en el centro del uniforme | fcbarcelona,es

Nuevo protagonista de la alianza Barça–Spotify

Desde la temporada 2022/23, el Barça mantiene un acuerdo con Spotify que permite sustituir el logo de la plataforma por el de un artista durante los Clásicos de LaLiga. La estrategia busca aprovechar la repercusión global de estos partidos, convirtiéndolos en un escaparate cultural además de deportivo. Hasta ahora, seis artistas han sido protagonistas: Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay y Travis Scott.

Los resultados deportivos del club con esta camiseta especial han sido mixtos. Los azulgranas celebraron victorias con Rosalía (2-1), Coldplay (0-4) y Travis Scott (4-3), mientras que sufrieron derrotas con Drake (3-1), Rolling Stones (1-2) y Karol G (1-2). Con Ed Sheeran como imagen, el club espera mantener la buena racha de triunfos. Como detalle curioso, el británico tiene una canción llamada 'Barcelona', un guiño perfecto para esta colaboración especial.

Rolling Stones también han plasmado su icónico logo | fcbarcelona.es

La pasión futbolera de Ed Sheeran y su vínculo con Ipswich Town

Más allá de su carrera musical, Ed Sheeran también es un apasionado del futbol. En 2024 adquirió el 1,4 % de las acciones del Ipswich Town, equipo de la Championship inglesa, con el que ya colaboraba como patrocinador desde 2021 e incluso diseñó una de sus camisetas alternativas. El propio artista reconoció que convertirse en accionista fue cumplir un sueño de infancia, aunque aclaró con humor que no tiene voz en fichajes ni en tácticas.

Este vínculo refuerza la elección del cantante como embajador en el próximo Clásico, ya que combina su influencia global como músico con su cercanía al mundo del futbol. Con esta colaboración, Spotify y el Barça buscan mantener la atención mediática y seguir marcando tendencia en la unión entre deporte y música.

La alianza tiene un par de temporadas de haber sido presentada | Captura