Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Marsella?

La Champions vuelve y el Real Madrid jugará en el Santiago Bernabéu para enfrentar al Olympique de Marsella

Aquí podrás ver el Madrid vs Marsella
Marcos Olvera García
15 de Septiembre de 2025

Este martes, la UEFA Champions League vuelve con la primera jornada de la Fase de Liga en el torneo de clubes más importantes de la UEFA, donde el Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid, que cayó eliminado en Cuartos de Final la temporada pasada y no logró calificar directo a esa instancia, busca un nuevo comienzo con Xabi Alonso en el banquillo merengue.

Madrid venció a la Real Sociedad y es líder invicto

Por su parte, el Olympique de Marsella vuelve a la primera fase de la Champions League después de tres años, la temporada 2022-2023 fue la última en donde el Marsella jugó la desaparecida fase de grupos, donde se quedó en aquella ocasión.

Real Madrid podrá contar con Jude Bellingham, que estaba lesionado, pero que ha regresado para poder ver sus primeros minutos de la temporada en Champions League.

 

 

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Marsella?

Día:Martes 16 de septiembre
Hora:13:00 hrs CDMX
Lugar:Santiago Bernabéu
Transmisión:TNT Sports, HBO Max

