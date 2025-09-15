Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Marsella?

Este martes, la UEFA Champions League vuelve con la primera jornada de la Fase de Liga en el torneo de clubes más importantes de la UEFA, donde el Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid, que cayó eliminado en Cuartos de Final la temporada pasada y no logró calificar directo a esa instancia, busca un nuevo comienzo con Xabi Alonso en el banquillo merengue.

Madrid venció a la Real Sociedad y es líder invicto

Por su parte, el Olympique de Marsella vuelve a la primera fase de la Champions League después de tres años, la temporada 2022-2023 fue la última en donde el Marsella jugó la desaparecida fase de grupos, donde se quedó en aquella ocasión.

Real Madrid podrá contar con Jude Bellingham, que estaba lesionado, pero que ha regresado para poder ver sus primeros minutos de la temporada en Champions League.

𝐅𝐨𝐜𝐮𝐬 𝐞𝐧 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 🎮



Nuestros Olympiens tienen el reto de 5️⃣ partidos en Septiembre y el desafío de la @LigadeCampeones 🏆 pic.twitter.com/Mq7nZ0yq7N — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) September 3, 2025

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Marsella?