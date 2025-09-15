Jamie Vardy debuta con Cremonese en empate ante Hellas Verona

El histórico delantero del Leicester jugó su primer partido de Serie A

Jamie Vardy debuta con Cremonese en empate ante Hellas Verona
Debutó con su nuevo equipo | AP
Associated Press (AP)
15 de Septiembre de 2025

Jamie Vardy no pudo marcar un gol en su debut el lunes en la Serie A ni evitar el primer empate sin goles entre Cremonese y Verona en casi 40 años.

Vardy, uno de los goleadores más prolíficos de Inglaterra en la última década, fichó con Cremonese en el último día del mercado de fichajes y salió del banquillo para reemplazar a Federico Bonazzoli a los 58 minutos. Pero la historia no arrancó con alegría para el delantero de 38 años, campeón de la Liga Premier y la Copa FA con Leicester.

Jugó su primer partido | AP

En cambio, la mayoría de las oportunidades estuvieron en el otro extremo, con un Verona que buscaba su primera victoria en casa desde el 23 de febrero.

Giovane desperdició una serie de oportunidades y Gift Orban también fue ineficaz en un partido que, no obstante, puso fin al inicio ganador de la temporada para Cremonese.

Igualaron sin goles | AP

El punto permitió a Cremonese situarse en el tercer lugar. Verona se ubica 16to con dos puntos en tres partidos.

TE PUEDE INTERESAR

Julián Álvarez es duda para el debut del Atlético de Madrid en Champions League

Internacionales | 15/09/2025

Julián Álvarez es duda para el debut del Atlético de Madrid en Champions League
Julián Álvarez es duda para el debut del Atlético de Madrid en Champions League

Internacionales | 15/09/2025

Julián Álvarez es duda para el debut del Atlético de Madrid en Champions League
Javier Gandolfi, entrenador que reemplazó a Efraín Juárez, fue destituido por Atlético Nacional

Internacionales | 15/09/2025

Javier Gandolfi, entrenador que reemplazó a Efraín Juárez, fue destituido por Atlético Nacional
Te recomendamos
Emotivo saludo entre leyendas del Real Madrid en el Legends Charity Game
Serie A
Futbol

LO ÚLTIMO

 