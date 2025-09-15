Jamie Vardy debuta con Cremonese en empate ante Hellas Verona

Jamie Vardy no pudo marcar un gol en su debut el lunes en la Serie A ni evitar el primer empate sin goles entre Cremonese y Verona en casi 40 años.

Vardy, uno de los goleadores más prolíficos de Inglaterra en la última década, fichó con Cremonese en el último día del mercado de fichajes y salió del banquillo para reemplazar a Federico Bonazzoli a los 58 minutos. Pero la historia no arrancó con alegría para el delantero de 38 años, campeón de la Liga Premier y la Copa FA con Leicester.

Jugó su primer partido | AP

En cambio, la mayoría de las oportunidades estuvieron en el otro extremo, con un Verona que buscaba su primera victoria en casa desde el 23 de febrero.

Giovane desperdició una serie de oportunidades y Gift Orban también fue ineficaz en un partido que, no obstante, puso fin al inicio ganador de la temporada para Cremonese.

Igualaron sin goles | AP

El punto permitió a Cremonese situarse en el tercer lugar. Verona se ubica 16to con dos puntos en tres partidos.