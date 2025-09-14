¡Por México! Chivas celebra tras ganar los dos Clásicos ante América y deja recado a las Águilas

Fue un fin de semana exitoso para la institución Rojiblanca, luego de que el equipo varonil y femenil se llevaron el triunfo en el Clásico Nacional ante América. Los dirigidos por Gabriel Milito ganaron 1-2 y las comandadas por Antonio Contreras 0-2.

Chivas presume supremacía sobre América

En redes sociales, el club 'presumió' la hazaña del club con un mensaje muy patriótico, con motivos de las próximas celebraciones en el país. "Ganaron los mexicanos", dice la imagen publicada por Chivas.

"¡Viva México! ¡Vivan las Chivas!", escribió el Rebaño para acompañar la imagen. La afición reaccionó de forma positiva al aplaudir este logro del equipo, en una fecha tan simbólica y que es muy relacionada con el club, al ser el más mexicano.

Para el equipo varonil esta victoria representa un gran impulso anímico luego de algunos resultados negativos. Por otro lado, en la rama femenil también necesitaban estos tres puntos para escalar posiciones.

Chivas domina al América en épocas patrias

Con este doble triunfo en el Clásico Nacional, Chivas festeja un fin de semana redondo que fortalece su identidad y llena de orgullo a su afición, recordando por qué el Rebaño es considerado el equipo más representativo de México.

