David Faitelson llama 'vende humo' a Saint-Maximin tras el Clásico Nacional

Allan Saint-Maximin tuvo su primera noche gris en México. Luego de dos partidos y dos goles, el refuerzo francés de América pasó de noche el en Clásico Nacional y luego de su discreta actuación ante Chivas, 'Maxi' fue objeto de criticas, tanto que así que David Faitelson prácticamente lo llamó 'vende humo'.

Saint-Maximin pasó de noche en el Clásico | IMAGO7

Por medio de sus redes sociales, David Faitelson estuvo emitiendo comentarios respecto al Clásico Nacional y a Allan Saint-Maximin le tocó una de las criticas más duras, pues a pesar de los dos goles que ya registra con Las Águilas, el analista de TUDN señala que el francés ha sido puro humo desde que llegó a Coapa.

"Maximin ha vendido más “humo” que realidades…"

El partido vs Chivas significó la primera titularidad de Allan Saint-Maximin con el Club América, sin embargo, también resultó ser el primer encuentro en el que el francés se fue en blanco, pues en sus primeras dos apariciones registraba dos goles, ante Atlas y Pachuca.

Maximin molesto por salir de cambio

Al minuto 70' del Clásico Nacional, André Jardine decidió sacar a Allan Saint-Maximin del campo y el francés visiblemente molesto, dejó su lugar a 'La Pantera' Zúñiga.