Armando 'Hormiga' González emula a su padre con gol en el Clásico: “Estoy muy feliz”

Chivas mostró personalidad y se metió al Estadio Azulcrema con ganas de dar un golpe importante en la Liga MX. El Rebaño Sagrado derrotó al América con goles de Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando 'Hormiga' González, este último con un sueño que cumplió por dicho tanto en el Clásico.

Después de la importante victoria del equipo de Gabriel Milito, González comentó ante los micrófonos de TUDN su sentir con respecto al gol. El joven delantero rojiblanco relató que sintió una ligera espina por no poder anotar en el último Clásico, sin embargo, su padre fue su gran inspiración en el partido.

Gol de 'Hormiga' | IMAGO7

"La verdad estoy muy contento, más allá de la victoria que este equipo ya merecía por todo lo que habíamos trabajado, no se nos había dado. Orgulloso por todo el esfuerzo de mis compañeros", comentó 'La Hormiga'.

Sobre su padre, Armando González, el joven futbolista relató lo siguiente: "Toda esta semana me la pasé viendo el gol que metió mi papá en el Clásico. Quería meter un gol hoy, gracias a Dios se pudo y estoy muy contento. Mi papá estaba en el estadio y pudo ver que metí un gol en el Clásico como él".

Gol de 'Hormiga' | IMAGO7

El gol de su padre en el Clásico

Armando González, mejor conocido como 'Mandín' anotó el único gol en el Clásico de la Bocina. El jugador de las Chivas entró de cambio en aquel partido de la Temporada 1992-93 y marcó el tanto de la victoria del Rebaño Sagrado, gracias a un gran pase de Diego Silva.

Su gran momento goleador

Pese a no ser el jugador predilecto de Gabriel Milito en la zona de ataque, si es uno de los mejores goleadores para Chivas. Hasta el momento, Armando González anotó cuatro goles en sus últimos partidos.

Gol de 'Hormiga' | IMAGO7