Influencer de Chivas recibe amenazas en live: "La Irreverente va por ti"

Fernando Villalobos Hernández
14 de Septiembre de 2025

La violencia en el futbol mexicano no solo se manifiesta en los estadios, también ha comenzado a trasladarse a los espacios digitales. Un episodio reciente encendió las alarmas en la afición del Guadalajara, luego de que un seguidor rojiblanco amenazara directamente a otro aficionado del mismo club durante una transmisión en vivo en redes sociales.

El hecho ocurrió en el marco de un debate sobre el Clásico Nacional, cuando las diferencias de opiniones respecto a la actualidad del equipo derivaron en un tono agresivo. En plena transmisión, el aficionado lanzó insultos y una amenaza explícita contra un influencer identificado como seguidor de las Chivas:

"La irreverente va por ti, hijo de tu pu... madr..., la irreverente va por ti", expresó.

Lo que más sorprendió a los usuarios es que el atacante, seguidor del Rebaño, recurrió a mencionar a "La Irreverente", grupo de animación del América, como parte de la amenaza, en un contexto que refleja el nivel de hostilidad y descontrol que pueden alcanzar estos enfrentamientos verbales.

Tras hacerse viral el fragmento del video, más aficionados del Guadalajara reprobaron la actitud y condenaron las amenazas, subrayando que este tipo de comportamientos dañan la imagen de la afición y fomentan la violencia alrededor del futbol.

El episodio se suma a la lista de incidentes que han manchado la convivencia entre seguidores, mostrando que el problema de violencia no solo es físico en los estadios, sino que también se extiende a las plataformas digitales.

