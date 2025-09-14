Cruz Azul se sube al trend y une a sus leyendas con los jugadores de la plantilla actual

El equipo celeste compartió, en sus redes sociales, unas fotos en polaroid donde unen a las leyendas del club con los jugadores actuales

Nacho Trelles con Nacho Rivero gracias a la IA
Nacho Trelles con Nacho Rivero gracias a la IA | @CruzAzul
Marcos Olvera García
14 de Septiembre de 2025

La historia del club cementero es basta y durante el paso de los años, varios jugadores se han convertido en históricos por el rendimiento o por los campeonatos que dejaron con Cruz Azul, y de todas las formas posibles, hay que honrar sus hazañas y también sus memorias.

Es por eso que el cuadro celeste ha compartido, en sus redes sociales, algunas imágenes con ídolos del pasado del equipo cementero, con miembros de la plantilla actual de Cruz Azul, por ejemplo, a Nacho Rivero junto a don Nacho Trelles.

 

 

Cruz Azul se ha unido a la tendencia, algo que también han hecho otros equipos del campeonato mexicano, como las Águilas del América, Tigres, Rayados, etc. 

El equipo capitalino también le ha pedido a sus aficionados que muestren sus mejores edits en polaroid con los jugadores del conjunto celeste, y se nota que dejaron ir la imaginación en los comentarios de la publicación. 

 

 

