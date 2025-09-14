‘ADN’ Múltiples equipos de la Liga MX se unen al trend de la IA

Luego de la actualización para unir fotos antiguas con recientes, varias plantillas de México lo han ocupado

IA del Club América
IA del Club América | @ClubAmérica
Aldo Martínez
14 de Septiembre de 2025

Historia, tradición, nostalgia, melancolía, son unas de las múltiples expresiones que pueden generar ver a los antiguos ídolos del balompié nacional junto con las nuevas figuras de cada equipo, gracias a la inteligencia artificial, múltiples equipos de la Liga MX han cumplido ese sueño.

ADN/Tradición

La dinámica es simple, con la IA se usa una foto antigua y se une con una actual, dejando como resultado una emotiva escena donde las leyendas del pasado están con las leyendas del momento.

Además de unir iconos del club, otros equipos como los Tigres, optaron por usar esta herramienta para juntar a sus jugadores con estrellas del momento, incluyendo a la banda del momento, Oasis.

