Roberto Alvarado en duda para enfrentar a Tigres tras el Clásico Nacional

Las Chivas derrotaron al América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en el Clásico Nacional. El hombre que se encargó de abrir el arco fue Roberto 'Piojo' Alvarado, sin embargo, después de su anotación abandonó el terreno de juego debido a una lesión.

Es por eso que el jugador del Rebaño Sagrado es duda para enfrentar a Tigres en unos días. El conjunto de Gabriel Milito recibirá a los Felinos en el Estadio Akron, partido correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX.

Alvarado ante América | IMAGO7

Su lesión ante América

El jugador de las Chivas y la Selección Mexicana salió de cambio al 78’, todo por un posible esguince de tobillo. Tras su salida, el conjunto Rojiblanco sufrió su ausencia, aunque gracias a un gol de Armando González, la historia fue favorable para los de la Perla Tapatía.

El hombre que sustituyó al ‘Piojo’ fue Santiago Sandoval, quien tuvo una actuación discreta en la victoria del Rebaño Sagrado. Sandoval y Ricardo Ledezma son algunas de las opciones de Milito para sustituir a Alvarado en caso de lesión.

¿Por qué Tigres y Chivas van a jugar entre semana?

El conjunto de Tigres tendrá que viajar a Guadalajara para tener su compromiso de la Jornada 1. El primer partido entre ambos no se pudo llevar a cabo debido a un problema con el césped en el Estadio Akron.

