La Comisión de Árbitros reconoce error en la victoria de Cruz Azul contra Pachuca

La victoria de Cruz Azul sobre Pachuca en la Jornada 8 del Apertura 2025, en el Estadio Hidalgo, estuvo marcada por un penalti polémico que la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ha reconocido como un error del árbitro Joaquín Vizcarra.

El penalti que definió el partido

Alrededor del minuto 60, el árbitro central, Joaquín Vizcarra, señaló un penalti a favor de la Máquina, que fue ejecutado por Gabriel 'Toro' Fernández. Este gol significó la victoria de Cruz Azul por 0-1, una victoria crucial que les permitió alcanzar el subliderato de la tabla general del torneo con 20 puntos.

Nacho Rivero se vio involucrado en la polémica jugada | MEXSPORT

Sin embargo, la jugada que derivó en la pena máxima ha sido cuestionada. La Comisión de Árbitros analizó el incidente y, a través de un comunicado, explicó que la falta que originó el penalti no debió haberse señalado. El defensa de Pachuca, Daniel Aceves, levantó la pierna de manera natural y a una altura que no representaba un riesgo para el jugador de Cruz Azul, Ignacio Rivero.

La Comisión reconoció error en la expulsión de Aceves | MEXSPORT

¿Por qué fue un error del árbitro?

En la difusión de los audios del VAR, la Comisión dejó claro que la jugada no solo fue incorrecta al marcarla como falta, sino que tampoco correspondía una tarjeta roja, como fue señalada en ese momento. Sin embargo, aunque la FMF reconoció su falla, no cambia el resultado, que significó el tercer juego al hilo de los Tuzos sin victoria.

🗣️ AUDIO #VARLigaMX



Te compartimos los audios y videos del VAR de esta jugada que ocurrió durante el @Tuzos vs. @CruzAzul de la #J8 del #AP25. pic.twitter.com/0NEdO7CQJX — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) September 15, 2025

¿Cómo avanzan Cruz Azul y Pachuca?

Con esta victoria, Cruz Azul sumó su sexta victoria del torneo y se encuentra en el segundo lugar de la tabla, solo un punto por debajo de Rayados de Monterrey, líder de la competencia. Por otro lado, Pachuca se estancó en la séptima posición con 13 puntos, y ya suma tres derrotas en lo que va del Apertura 2025.

Cruz Azul avanza sublíder tras vencer a Pachuca | MEXSPORT