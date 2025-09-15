Gallos Blancos ficha delantero argentino con miras a corregir su rumbo en el Apertura 2025

Los Gallos Blancos de Querétaro siguen moviendo fichas en el mercado de transferencias del Apertura 2025, y a pesar de su mal arranque en la Liga MX, han logrado concretar un fichaje que podría cambiar el rumbo del torneo: Mateo Coronel.

La noticia fue confirmada por el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, quien informó que el delantero argentino de 26 años llega procedente del Atlético Tucumán, equipo de la Primera División de Argentina.

El jugador llegará en calidad de préstamo, según la información difundida, y aunque el traspaso no se ha confirmado, en redes sociales la familia del futbolista ya le desearon suerte en su aventura a México.

La familia de Mateo se despidió del jugador | CAPTURA

¿Quién es Mateo Coronel, nuevo refuerzo de Gallos Blancos?

Coronel llega con la misión de reforzar una ofensiva que apenas ha logrado 7 goles en lo que va del torneo, y que mantiene al Querétaro en el penúltimo lugar de la tabla con solo 4 puntos. El atacante es conocido por su capacidad de definición y movilidad en el área.

Según el portal Transfermarkt, su valor actual es de 3 millones de euros, reflejo de su rendimiento constante. Su paso más destacado fue con Atlético Tucumán, donde marcó 27 goles en 117 partidos. También ha jugado en Defensores de Belgrano y Argentinos Juniors, sumando experiencia en el fútbol argentino.

Coronel llega para reforzar a los queretanos | INSTAGRAM: @mateocoronel11_

En lo que va del año, Coronel tiene seis goles en 22 partidos disputados en todas las competencias. Además, tiene tres asistencias en su cuenta individual hasta ahora.

Los refuerzos de Gallos Blancos para el Apertura 2025

Con esta incorporación, Querétaro suma a su octavo refuerzo en el torneo, junto a nombres como Diego Reyes, Carlo Andriano, Jhojan Julio y Ronald Cisneros. La llegada de Coronel representa una apuesta clara por mejorar el ataque y recuperar terreno en la tabla.