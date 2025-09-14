¿Cuándo llega Anthony Martial, nuevo jugador de Rayados, a México?

El delantero francés llegará a México este martes, el galo se encuentra en Madrid antes de emprender su viaje

Martial ya tiene fecha de llegada a México
RICARDO OLIVARES
14 de Septiembre de 2025

Rayados ya tiene definida la fecha de arribo de su nuevo refuerzo estelar, Anthony Martial, quien aterrizará en Monterrey este martes 16 de septiembre por la mañana para reportar con el club.

El delantero francés viajará acompañado de su familia, con quienes actualmente se encuentra en Madrid, antes de emprender el trayecto hacia México.

Rayados venció a Querétaro | IMAGO7

Tras su llegada, se espera que Martial tenga una presentación especial en el Estadio BBVA frente a la afición, como ha sido costumbre de Rayados en los últimos fichajes procedentes de Europa.

Con ello, el exjugador del Manchester United, Sevilla, AEK Atenas y AS Monaco comenzará oficialmente su etapa en la Liga MX, donde firmó contrato por dos años con opción a uno más.

