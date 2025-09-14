Rayados se impone por la mínima a Querétaro y mantiene liderato

En la Jornada 8 del Apertura 2025, Rayados derrotó a Querétaro en el Estadio Corregidora y extendió su racha ganadora a siete partidos consecutivos.

El equipo regiomontano inició con intensidad y apenas al minuto tres probó con un disparo de Fidel Ambriz. Más adelante, Sergio Canales también buscó abrir el marcador con intentos desde fuera del área.

Rayados l IMAGO7

Monterrey se mostró más insistente al frente, llegando con mayor claridad que los Gallos, que pronto tendría sus frutos en el marcador.

Berterame marcó la diferencia

La recompensa llegó al minuto 25, cuando Germán Berterame aprovechó un balón dentro del área, lo bajó de pecho y definió para el 1-0 que a la postre sería definitivo.

Con mayor posesión de balón y más disparos al arco, los dirigidos por Domènec Torrent impusieron condiciones en territorio queretano.

Liga MX l IMAGO7

Liderato en sus manos

Con este resultado, Monterrey alcanzó 21 puntos en la clasificación, manteniendo el liderato y un paso perfecto en el torneo, tras caer en su debut ante los Tuzos del Pachuca desde entonces no conoce el revés.

Rayados l IMAGO7