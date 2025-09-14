Oasis de estrellas: estos fueron los deportistas que asistieron a los conciertos de los Gallagher en México

Luego de 16 años separados y 17 sin visitar México, Oasis se presentó en el Estadio GNP Seguros para dar un espectáculo inolvidable a los viejos y nuevos fans de la banda británica. Entre esos seguidores están algunos deportistas, quienes no dejaron pasar la oportunidad de ver a los hermanos Gallagher.

¿Qué figuras deportivas asistieron al concierto de Oasis?

Oasis se presentó en dos fechas, 12 y 13 de septiembre para deleitar al público con sus icónicas piezas de distintas épocas. En el primer día, el entrenador del América, André Jardine asistió, ya que es un gran seguidor de la banda. El exfutbolista, Marc Crosas también presenció el show de los Gallagher.

Para la segunda fecha, Efraín Juárez, entrenador de Pumas, fue captado junto a su nuevo elemento de Gales, Aaron Ramsey, mientras cantaba 'Wonderwall', uno de los mayores éxitos de los hermanos de Mánchester.

Con gestos de amor al país y con un repertorio de canciones que marcaron época, Oasis entregó un concierto calificado como "bíblico", al puro estilo de las expresiones del icónico cantante, Liam Gallagher.

La conexión de Oasis y el futbol

Nadie se quiso perder el reencuentro de los Gallagher y mucho menos los deportistas. Cabe señalar que Oasis está conectado fuertemente con el futbol, pues tienen una gran afición por el Manchester City e incluso le pusieron un sombrero mexicano al Pep Guardiola de cartón que han llevado durante su gira.



