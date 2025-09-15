Antony Martial ya viaja rumbo a México y afición de Rayados se emociona

Anthony Martial está cada vez más cerca de convertirse oficialmente en jugador de Rayados de Monterrey. A pocas horas de su llegada a México, su pareja, Sammy Martial, compartió una fotografía que encendió las redes y emocionó a la afición regiomontana.

A través de sus historias de Instagram, Sammy publicó una imagen donde aparece el futbolista francés a bordo de un avión, acompañada del texto “Nos vamos” y una bandera de México, lo que confirma que el delantero ya viaja rumbo a tierras mexicanas.

Así fue la historia que compartió la esposa de Anthony | CAPTURA

Martial, la gran “bomba” del futbol mexicano

Se espera que Martial arribe a Monterrey, Nuevo León, durante las primeras horas de este martes 16 de septiembre para unirse al plantel dirigido por Domenec Torrent donde será presentado como el nuevo refuerzo estelar del conjunto albiazul.

Desde su anuncio como nuevo jugador de Rayados, Martial ha generado una gran expectativa. Considerado uno de los fichajes bomba del futbol mexicano para esta temporada, el exjugador del Manchester United ha mostrado entusiasmo por iniciar esta nueva etapa en su carrera.

Martial ya fue presentado por Rayados | X: @Rayados

“Estoy muy contento de llegar al Club de Futbol Monterrey. Nos vemos pronto. ¡Vamos Rayados!”, fueron sus primeras declaraciones tras confirmarse su incorporación.

¿Cuándo debuta Martial con Rayados?

El próximo partido del equipo regio será en casa contra América, que viene de perder el invicto contra Chivas en el Clásico Nacional. El encuentro en el Estadio BBVA está programado para el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 21:05 horas (tiempo del centro de México).

Anthony Martial es el bombazo de Rayados | CAPTURA