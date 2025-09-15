¿Por qué no aparece la Liga MX en el EA FC 26?

A unos días de que se haga el lanzamiento oficial del FC26 la Liga MX sigue sin dar pistas de aparecer en esta edición, algo que muchos aficionados sueñan que se haga realidad; sin embargo, todo esto se debe a una situación de contrato.

América l IMAGO7

Con información de René Tovar, la negociación no se ha podido confirmar debido a que todavía existen contratos de exclusividad con Konami, la compañía que está detrás del eFootball.

“A nueve días del lanzamiento oficial del FC26 todo indica que salvó un milagro, o negociación de último momento que se cierre, la Liga MX dejará de estar en los arranques de temporada de los videojuegos de futbol”, resalta el periodista en su cuenta de X.

Por beneficio institucional

Tovar asegura que prefirieron la exclusividad y el bienestar individual que el beneficio colectivo: “En 2005 se dio la primera incursión que no comenzará por diversos motivos en contra de los videojuegos que lamentan la división de clubes en Liga MX que firmaron en forma individual sus propiedades para beneficio institucional y no colectivo”.

Chivas l IMAGO7

Equipos con exclusividad en Konami

Cabe mencionar que los equipos que tienen exclusividad con Konami son América, Chivas, Pumas y Tigres, clubes que no han permitido que la Liga se integre con FC26.

Por ahora se espera que se resuelven los temas que aún se tienen entre la Liga MX y Konami con cuatro de los 18 equipos.



Afición pide el regreso a FC26 l IMAGO7