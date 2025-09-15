Aaron Ramsey y Keylor Navas muestran su amor por México en fechas patrias

Los fichajes de Pumas para el actual torneo compartieron a los fanáticos auriazules su primer 15 de septiembre en nuestro país

Aaron Ramsey y Keylor Navas muestran su amor por México en fechas patrias
Los dos jugadores | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
15 de Septiembre de 2025

Pumas logró encontrar una estabilidad con la gran presencia en la portería de Keylor Navas y el liderazgo de Aaron Ramsey. Ahora, en plenas celebraciones patrias, tanto el tico como el galés se dieron tiempo de festejar a su manera; ya sea con comida mexicana o con la cara pintada de la bandera tricolor.

Ramsey | IMAGO7
Navas y su cariño por la comida mexicana

El histórico arquero de Costa Rica comentó su gran relación con la comida mexicana en su canal de YouTube, junto a Pablo Bennevendo. El exjugador del Real Madrid añadió que su platillo favorito en México son los tacos, acompañados de una salsa picosa.

"De momento mis favoritos son los de pastor, ahí con un poquito de salsita, limón, la que pique más siempre. Yo por ejemplo, voy a un restaurante y acá te ponen las salsitas de menos a más, yo las pruebo de más a menos, me gusta empezar fuerte. Si ya comí de la que más pica, ya puedo comer las demás", agregó el tico.

 

 

Ramsey y su cara pintada

Por su parte, el exjugador del Arsenal compartió varias fotos en su cuenta personal de Instagram con un homenaje a la cultura mexicana. El gales puso en sus historias una foto suya con la cara pintada de los colores tricolor, con la canción "México lindo y querido", interpretada por el  Mariachi Vargas.

Su encuentro ante Tigres

Después de las fechas patrias, el conjunto de Pumas recibirá a uno de sus verdugos más grandes en los últimos años, Tigres. El conjunto de Efraín Juárez ganó sus últimos dos partidos, sin embargo, la verdadera prueba será ante los dirigidos por Guido Pizarro en el Olímpico Universitario.

Ramsey | Captura de pantalla
