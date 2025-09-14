Atlético de San Luis y Tijuana dividen puntos en el cierre de la jornada de la Liga MX

Los Xolos vinieron de atrás para conseguir el empate frente a los potosinos, que empezaron con equipo suplente

San Luis y Xolos dividieron puntos en San Luis
San Luis y Xolos dividieron puntos en San Luis | MEXSPORT
Marcos Olvera García
14 de Septiembre de 2025

El Alfonso Lastras fue testigo del último partido de la octava jornada del Torneo Apertura 2025, donde el Atlético de San Luis recibió a los Xolos de Tijuana, partido que terminó con una igualdad a un tanto por bando.

Los potosinos, que aventaron al terreno de juego un equipo alternativo a lo que estamos acostumbrados a ver, lograron ponerse el frente en el marcador gracias al gol de Benjamín Galdames (34'), resultado que complicó a los Xolos en el trámite del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, San Luis comenzó mejor el complemento, pero Xolos tuvo una buena reacción, misma que fue bien pagada con el empate en el marcador gracias al gol de Jackson Porozo (62'), sobre el final, el árbitro había señalado penal en favor de los potosinos, aunque después de la revisión del VAR, la decisión la echó para atrás.

Atlético de San Luis suma su tercer encuentro sin poder ganar en el Apertura 2025, además de no registrar triunfos como local en lo que llevamos de torneo.

Por su parte, los Xolos de TIjuana suman su quinto partido sin perder y son sextos de la tabla general, calificando (por el momento) de forma directa a la Liguilla.

