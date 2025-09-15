Clásico Nacional logra récord de audiencia en Liga MX pese a pelea de Canelo Álvarez

A pesar de las opiniones que aseguran que el Clásico Nacional ha perdido intensidad, el enfrentamiento entre América y Chivas de la Jornada 8 del Apertura 2025 demostró una vez más por qué sigue siendo el evento más importante del futbol mexicano.

Según un reporte de TelevisaUnivision, el duelo entre las Águilas y el Rebaño fue visto por 18.2 millones de personas a través de sus distintas plataformas, incluyendo Canal 5, TUDN y ViX. Se trata de una cifra refleja el enorme interés que todavía genera este clásico entre la afición, sin importar las circunstancias, como compartir horario con Saúl 'Canelo' Álvarez.

El Clásico tuvo grandes niveles de audiencia | IMAGO 7

Aunque originalmente el Clásico Nacional estaba programado para el viernes 12 de septiembre, al final sí se disputó el sábado 13. Con ello compitió contra la pelea de Canelo ante Terence Crawford, misma que se transmitió por Netflix. A pesar de ello, el Clásico tuvo una gran audiencia.

El Clásico compitió en audiencia con la pelea de Canelo | AP

La pasión sigue viva: el Clásico Nacional no pierde fuerza

Aunque han surgido nuevas rivalidades en la Liga MX y algunos cuestionan la vigencia del América vs Chivas como el "más pasional", los números no mienten. Ningún otro partido genera tanto interés como éste, que con sus 18.2 millones de televidentes fue el partido más visto hasta ahora en el torneo Apertura 2025.

¿Qué viene para Chivas y América?

Después de la derrota 1-2 del Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes, los dirigidos por Gabriel Milito se enfrentarán a Toluca en la Jornada 9 en el Estadio Akron. Mientras que las Águilas visitarán a Rayados de Monterrey, actual líder del certamen.

Chivas venció a América en el Clásico | IMAGO 7