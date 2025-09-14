Chivas: técnicos extranjeros que han debutado con victoria en Clásicos Nacionales

Gabriel Milito inició con el pie derecho su historial en el Clásico Nacional con la victoria de 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes, lo que lo convierte en el quinto entrenador extranjero en debutar con triunfo desde Ricardo Ferretti.

IMAGO7

Los técnicos extranjeros con victoria en su debut del Clásico Nacional

En la temporada 96-97, el 'Tuca' dirigía a Chivas y en su presentación en un Clásico Nacional ante América consiguió el triunfo con un aplastante 5-0, uno de los marcadores más abultados en la historia de esta rivalidad.

Posteriormente, en la temporada 2003-04, Hans Westerhof, de Países Bajos, debutó ante América con un triunfo de 1 a 2. Tuvieron que pasar casi 10 años para que otro extranjero se presentara así en la rivalidad, pues John van't Schip hizo lo propio en la 2012-13 con el marcador de 1-3.

Por último, Matías Almeyda en la temporada 2015-16 venció al América por 1-2 en el Estadio Azteca, lo que fue el inicio de una de las épocas más gloriosas del Rebaño Sagrado, ya que fue el último entrenador en levantar títulos en la institución.

IMAGO7

¿Es América la prueba de fuego para Chivas y Milito?

El resultado genera confianza de la afición en el proyecto de Gabriel Milito, debido a que América se considera una fuerte prueba por su actualidad, la cual ha sido exitosa en los últimos años con un Tricampeonato en la bolsa.

IMAGO7