¿Sí hubo llamadas? Héctor Huerta revela la verdad de su declaración tras eliminación de Cruz Azul en 2020

En las Semifinales del Guardianas 2020, Pumas logró una de las hazañas más heroicas en el futbol mexicano, tras remontar y eliminar a Cruz Azul. Sin embargo, el gran momento de los Universitarios quedó marcado por la declaración del periodista de ESPN, Héctor Huerta, quien aseguró que los jugadores de La Máquina recibieron llamadas para perder aquel juego.

Cinco años después, el periodista mexicano comentó el porqué nunca pudo presentar las pruebas de dichas llamadas. En el canal de YouTube de Ricardo Peláez, Huerta agregó que recibió una prueba y escuchó los audios, pero la persona que se los proporcionó no se los volvió a entregar.

La derrota de Cruz Azul | IMAGO7

"Estábamos en pandemia, me habló una persona y me dijo 'quiero que escuches unos audios de llamadas telefónicas, necesito que los escuches'. Fui y los escuché, me dijo 'te los doy mañana'. Entonces en un enlace yo comenté que hubo llamadas, que si se supieran, son cosas serias. Al día siguiente se arrepiente, ¿qué haces?", agregó Huerta.

De igual forma, el periodista mexicano mencionó que no hubo alguna falla de su parte, sino que solamente la información quedó inconclusa. "Esa es de las cosas que yo digo que no es precisamente una falla porque es como una investigación en curso, un día, si no soy yo y hay alguien más que lo descubra, hay una reivindicación histórica. Yo no mentí, estoy seguro de eso y estoy tranquilo y tampoco me equivoqué porque también los escuché".

La derrota de Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué fue lo que escuchó Héctor Huerta?

El periodista y panelista de ESPN aseguró que escuchó en las dichosas llamadas a exdirectivos de La Máquina. Principalmente, sobre el partido entre Pumas y Cruz Azul de aquella ocasión.

"Llamadas de los anteriores directivos, porque estaba recién entrado Víctor Velázquez y su grupo. Llamadas de personajes que tenían total cercanía con Billy Álvarez. Había jugadores que tenían relaciones muy cercanas con él, pues tenía muchos años en la institución. Hace poco Pablo Aguilar dijo: 'sí hubo cosas raras en el vestidor'", sentenció Huerta.

La derrota de Cruz Azul | IMAGO7