Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, no ve mucha distancia entre Liga MX y MLS

El Campeón del Mundo en 2022 agregó que en Leagues Cup ambas ligas mostraron un nivel similar

Scaloni con la Copa del Mundo | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco
15 de Septiembre de 2025

En un evento de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, comentó acerca de las dos ligas más poderosas de Norteamérica. El Campeón del Mundo en 2022 agregó a su intervención que la brecha entre la Liga MX y la MLS no es tan grande como se cree, y para prueba de ello está la Leagues Cup.

"Casualmente, hoy hablamos en el auto que la MLS se ha equiparado mucho a la liga mexicana, de hecho, juegan partidos en la competición entre ellos (Leagues Cup) y casi no hay diferencias. La Liga MX siempre fue una liga muy competitiva, en la que hay muy buenos jugadores en vigencia que van a jugar ahí. Son dos ligas potentes. La MLS está yendo para arriba", expresó Scaloni.

Lionel Scaloni | IMAGO7
Lionel Scaloni | IMAGO7

"No importa donde jueguen, importa el talento": Lionel Scaloni

De igual forma, el entrenador argentino agregó que no le importa en qué ligas o equipos jueguen sus seleccionados, sino el talento y nivel que tengan. Scaloni convocó a dos jugadores de la MLS en la última Fecha FIFA (Lionel Messi y Rodrigo De Paul), mientras que ningún argentino de la Liga MX vio acción.

"Tampoco es que nos importe mucho donde jueguen los jugadores, lo que más nos importa es el rendimiento. Lógicamente si están en ligas potentes, mejor, pero ahora mismo la MLS y la liga de México son ligas competitivas. No es un problema para un jugador de Selección pueda jugar ahí, el nivel está para que puedan venir a la Selección Argentina", aseguró.

La pasada Leagues Cup | IMAGO7
La pasada Leagues Cup | IMAGO7

La pasada Leagues Cup

El parámetro que utilizó Scaloni para comparar ambas ligas fue la Leagues Cup, que en su última edición tuvo como Campeón al Seattle Sounders. Sin embargo, también quedó marcada la ausencia de equipos mexicanos en las Semifinales, ya que los cuatro equipos clasificados quedaron eliminados en Cuartos de Final.

