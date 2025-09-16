Esposa e hija de Erick Gutiérrez, jugador de Chivas, reciben amenazas de muerte tras victoria sobre América

El triunfo de Chivas en el Clásico Nacional trajo alegría a la afición rojiblanca, pero no todo ha sido celebración en Guadalajara. Jacqueline Osuna, esposa del mediocampista Erick Gutiérrez, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte dirigidas hacia ella y su hija.

Familia de Erick Gutiérrez recibe amenazas de muerte

Por medio de sus redes sociales, Jacqueline expuso un mensaje enviado por el usuario @oscaryan07 de Instagram, donde además de insultarla, lanzó comentarios violentos contra su familia.

"Tremenda estúpida pend..., por primera vez que ganan miserables y se ponen al pedo, empezando por el mediocre de tu esposo (Gutiérrez). Ojalá vio... a tus hijas y las mat... y después a ti", se lee en la amenaza.

El perfil del usuario señalado es público, aunque no cuenta con fotografías ni publicaciones visibles.

Hasta el momento, ni Erick Gutiérrez ni el Club Deportivo Guadalajara han emitido postura sobre lo ocurrido. La situación ha generado indignación entre los seguidores, quienes han expresado apoyo a la familia del futbolista y han condenado los actos de violencia digital que, lamentablemente, siguen presentes en el entorno deportivo.